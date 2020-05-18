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    • Dünya
    • 18.05.2020 15:34
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    • 18.05.2020 15:44
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    Koronavirüsün yeni belirtisi onaylandı! Resmi olarak açıklandı...

    İlk kez Aralık ayında 'in Vuhan kentinde görülen ve "Kovid-19" olarak adlandırılan dünya çapında ölümlere neden olan koronavirüs, milyonlarca insanı tedirgin etmeye devam ediyor. leri ateş ve öksürük olarak biliniyor. 'de (), koronavirüs belirtilerine bir yenisini ekleyerek, bu belirtinin anozminin koronavirüs semptomu olduğunu resmi olarak duyurdu. Açıklama detayda...

    Koronavirüsün o belirtisi resmi olarak açıklandı...

    Koronavirüsler diğer solunum yolu virüsleri gibi Kovid-19 da hasta kişinin öksürmesi, hapşırması ya da burnunu temizlemesi sırasında saçılan parçacıkların solunması ile bulaşıyor.

    İngiliz hükümeti, koku ya da tat duyusu kaybının koronavirüs (Covid-19) semptomu olduğunu resmi olarak duyurdu.

    hükümeti koku ya da tat duyusu kaybı olan anozminin koronavirüs semptomu olduğunu resmi olarak duyurdu. Söz konusu bu semptomu yaşayan kişilerin kendilerini izole etmesi gerektiğini belirtti. (), sitesinde yüksek ateş ve sürekli öksürük olarak belirtilen semptomlara üçüncü olarak tat ve koku duyusu kaybını da ekleyecek. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19 hastalarında ateş, öksürük ve yorgunluğun yanı sıra boğaz sı, ishal, konjonktivit (kırmızı göz), baş ağrısı, tat ve koku kaybı, ciltte döküntü ve el veya ayak parmaklarında renk değişimi de görülebileceğini bildiriyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Dünya Koronavirüsün yeni belirtisi onaylandı! Resmi olarak açıklandı...
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