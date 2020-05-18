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    • 18.05.2020 18:45
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    • 18.05.2020 18:45
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    'ta 'i üç hafta uzatıldı

    'ta yeni tip le mücadele kapsamında sağlık alanında ilan edilen ve 20 Mayıs'ta sona erecek olan olağanüstü hal () üç hafta daha uzatıldı.

    O ülkede koronavirüs OHAL'i uzatıldı

    'ta yeni tip le (Kovid-19) mücadele kapsamında sağlık alanında ilan edilen ve 20 Mayıs'ta sona erecek olan olağanüstü hal () üç hafta daha uzatıldı.

    10 HAZİRAN'A KADAR SÜRECEK
    Başbakan Sadeddin el-Osmani, Meclisin her iki kanadının hazır bulunduğu ortak oturumda yaptığı açıklamada, Kovid-19'la mücadele kapsamında tüm ülkede ilan edilen sağlık alanındaki OHAL'in üç hafta daha uzatılmasına karar verildiği duyurdu.

    Osmani, OHAL'in 10 Haziran'a kadar devam edeceğini kaydetti.

    İlk vakanın 3 Mart'ta görüldüğü Fas'ta yetkililer 20 Mart'ta Kovid-19'un kontrol altında tutulmasını sağlamak amacıyla 1 ay süreyle sağlık alanında OHAL ilan edildiğini ve halka sokağa çıkabilmeleri için yetkili makamlardan resmi belge alınması şartı getirildiğini duyurmuştu.

    Son olarak 18 Nisan'da yapılan açıklamada, bir ay daha uzatılan OHAL'in 20 Mayıs'a kadar süreceği bildirilmişti.

    Fas'ta son verilere göre Kovid-19 kaynaklı can kaybı 192 ve vaka sayısı 6 bin 930 olurken, 3 bin 732 kişi ise sağlığına kavuştu.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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