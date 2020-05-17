Çin'de şok belge sızdırıldı! Koronavirüslü vaka sayısı...

Koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı Çin'de resmi verilere göre 82 bin 947 vaka ve 4 bin 633 vaka var . Ancak bazı iddialara göre Çin'deki gerçek vaka sayısı açıklananlardan kat kat daha fazla. Changsha şehrindeki Ulusal Savunma Teknolojisi Üniversitesi'nden sızan bir rapora göre, ülkede 640 bin vakanın olabileceği söyleniyor.

ABD'li yayın kuruluşu Foreign Policy'nin iddiasına göre sızan raporda 230 şehirden 640 bin vakanın tespit edildiği belirtiliyor.