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    • 17.05.2020 18:42
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    'da ! Cami kapısına domuz kafası asıldı

    'da Stuttgart kenti yakınlarındaki beldesinde ne () bağlı kapısına iki kişi tarafından iki kişi domuz kafası asıldı. Ramazan ayında yapılan bu nın ardından konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Almanya'da çirkin provokasyon!

    Avrupa'da İslam'a ve müslümanlara yönelik ırkçı saldırılar devam ediyor.

    'nın Stuttgart kenti yakınlarındaki beldesinde bir caminin kapısına domuz kafası asıldı.

    ne () bağlı kapısına dün akşam saat 23.30 sıralarında iki kişi domuz kafası asarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Camiye yapılan saldırı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

    Vaihingen Enz DİTİB Fatih Camisi Dernek Başkanı Latif Pekmezci, saldırganların üzerinde bir firmanın isminin yazılı olduğu panelvan bir minibüsle geldiklerinin tespit edildiğini ve olayı polise intikal ettirdiklerini söyledi.

    Olaydan büyük üzüntü duyduklarını aktaran Pekmezci, polisin olay yeri incelemesi yapıp konuyla ilgili soruşturma başlattığını ifade etti.

    Olayın ardından Stuttgart Başkonsolosu Mehmet Erkan Öner, Din Hizmetleri Ataşesi Musa Uzun ve Württemberg DİTİB Eyalet Birliği Başkanı İsmet Harbi camiye giderek geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

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