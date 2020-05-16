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    • 16.05.2020 21:43
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    Son dakika: 'da darbeci Hafter milislerinin başkente saldırısında 5 sivil öldü

    Son dakika haberine göre, 'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkentte yerlerinden edilmiş Libyalıların kaldığı sivil yerleşim bölgesine 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

    Darbeci Hafter'den alçak saldırı: 5 sivil öldü

    'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkentte yerlerinden edilmiş Libyalıların kaldığı sivil yerleşim bölgesine 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

    Libya Sağlık Bakanlığı Basın Müsteşarı Emin el-Haşimi'nin hesabından yaptığı açıklamaya göre, yerlerinden edilmiş Libyalıların kaldığı Furnac bölgesindeki bir yerleşkeye Hafter milislerinin roketle düzenlediği saldırıda beş sivil öldü ve ampütasyon uygulanan bir çocuğun da yer aldığı altı kişi yaralandı.

    Haşimi, acil servis ekiplerinin bombalanan bölgedeki aileleri tahliye etmek için güvenli bir rota tesis etmeye çalıştıklarını ekledi.

    Sosyal medya hesaplarında, roketlerin düşmesinin ardından bölgeden yükselen siyah dumanların görüntüleri paylaşıldı.

    Hafter milislerinin mayıs başından itibaren başkentin çeşitli bölgelerine düzenlediği yüzlerce roketin kullanıldığı saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 20'den fazla sivil hayatını kaybetmişti.



    Kaynak: AA

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