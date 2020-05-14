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    • 14.05.2020 11:21
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    : 'da Hafter milisleri sivilleri bombaladı: Çok sayıda ölü var

    haberine göre ’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci 'e bağlı milisler Trablus’ta sivillere yönelik larına devam ediyor. Hafter’e bağlı güçlerin sivillere yönelik yaptığı saldırıda 9 kişinin öldüğü belirtildi.

    Hafter sivilleri bombaladı: Çok sayıda ölü var
    'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'e bağlı milisler, başkent Trablus'taki sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) UHM yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, Hafter milislerinin Trablus'ta sivil yerleşime yönelik yaptığı da 9 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.



    Öte yandan, nezdinde Libya'daki meşru hükümet olan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) sunun Terhune ve Vetiyye Askeri Üssü'nü kontrol altına almak için başlattığı operasyonlar devam ediyor.Öte yandan, Libya ordusu hava unsurları, başkent Trablus'un güneybatısında, Hafter milislerinin elindeki Vatiyye Hava Üssü'ne ay başından bu yana toplamda 57 hava operasyonu düzenlediği ifade edildi.

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