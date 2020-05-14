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    • Dünya
    • 14.05.2020 17:32
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    • 14.05.2020 17:32
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    'den New York'a tahliye uçuşu

    , salgınının ardından başlattığı tahliye uçuşlarına devam ediyor. ABD'ye gitmek üzere başvuruda bulunan bazı ABD vatandaşları ile oturum izni bulunan Türk vatandaşlarından oluşan 79 yolcu için bugün İstanbul'dan New York'a sefer düzenlendi.

    THY'den New York'a tahliye uçuşu

    Ülkesine gitmek üzere başvuru yapan bazı ABD'liler ile oturum izni bulunan Türk vatandaşlarından oluşan yolcular, 'nın () tarifeli uçağıyla New York'a hareket etti.

    Yeni tip (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'de dış hat uçuşlarının durdurulmasının ardından bazı ülkelere tahliye uçuşları devam ediyor.

    Bu kapsamda daha önce ülkelerine gitmek üzere başvuran ve Türkiye'de bulunan ABD'lilerle, Amerika'da oturum iznine sahip Türklerden oluşan toplam 79 yolcu için bugün sefer düzenlendi.

    THY uçağı, yolcularıyla İstanbul Havalimanı'ndan saat 15.05'te ABD'nin New York kentine hareket etti. THY uçağının ABD'de bulunan bazı Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirmek için dönüş seferi de yapacağı öğrenildi.

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