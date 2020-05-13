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    • Dünya
    • 14.05.2020 06:37
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    • 14.05.2020 06:37
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    Son dakika: 'da Hafter milislerinden başkentin merkezindeki hastane ve çevresine

    Son dakika haberi... 'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci 'e bağlı milislerin, başkente düzenlediği da ile çevresindeki bölgelerin vurulduğu ve sivillerin yaralandığı bildirildi.

    Hafter milislerinden alçak saldırı

    sunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan yazılı açıklamada, Hafter milislerinin sında başkentin merkezindeki çevresi, Zayiye ve Sur caddelerinin hedef alındığı kaydedildi.

    Başkentin merkezi konumundaki sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırı nedeniyle bazı evlerde ve park halindeki araçlarda yangın çıktığı belirtildi.

    Yerel basına konuşan Sağlık Bakan Vekili Muhammed Heysem, başkentteki Trablus Merkez Hastanesinin yakınına düzenlenen saldırı sonucu nin hizmet dışı kalacağını, bunun da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde büyük bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

    Sağlık Bakanlığı Basın Müsteşarı Emin el-Haşimi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, saldırı sonucu aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 14 sivilin yaralandığını duyurdu.

    Buna karşın, Hafter'in liderlik ettiği "Libya Ulusal Ordusu" isimli silahlı grup, yaptığı yazılı açıklamada, saldırıların kendileri tarafından gerçekleştirildiğini inkar ederek, hükümet güçlerinin kendi kontrolündeki bölgeye saldırı düzenlediğini öne sürdü.

    Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonunun açıkladığı rakamlara göre, yıl başından mayıs ayına kadarki sürede ülkedeki 7 sağlık merkezi 12 ayrı saldırının hedefi haline geldi.

    Haberler Dünya Son dakika: Libya'da Hafter milislerinden başkentin merkezindeki hastane ve çevresine roketli saldırı
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