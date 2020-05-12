Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 12.05.2020 11:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.05.2020 11:07
    ABONE OL

    : su, milislerine yakıt taşıyan araçları imha etti

    haberi... su hava unsurları, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri 'e bağlı milislere yakıt taşıyan 2 tankeri imha etti.

    Libya ordusundan Hafter milislerine ağır darbe

    su resmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, başkent Trablus'a saldıran Hafter milislerine yardım için gelen seyir halindeki iki yakıt tankerinin Şuveyrif bölgesinde imha edildiğini belirtti.

    Kununu ayrıca, Libya hükümet güçlerinin seyrüsefer uyarısını hatırlatarak, "Libya ordusunun askeri harekat alanı olarak ilan ettiği ülkenin batı ve orta askeri bölgelerinde, savaş araçları, ağır taşıt ve tankerlerin izinsiz geçişinin yasaklandığını tekrar ediyor ve vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

    25 Mart'ta "Barış Fırtınası" operasyonunu başlatmış, 13 Nisan'da da Trablus'un batısındaki 7 belde ve bir şehri Hafter milislerinden geri alarak, başkentten Tunus sınırına kadarki sahil şeridinde kontrolü tamamen ele geçirmişti.

    Haberler Dünya Son dakika: Libya ordusu, darbeci Hafter milislerine yakıt taşıyan araçları imha etti
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri