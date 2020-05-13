İngiltere'de yapılan yeni bir araştırmada, hükümetin karantinayı 23 Mart yerine 9 Mart'ta başlatmasıyla on binlerce yeni tip corona virüs (Covid-19) ölümünün önlenebileceği ortaya konuldu.
Edinburgh Üniversitesi araştırmacıları, önlemlerin iki önce getirilmesi durumunda İskoçya'da en az 2 bin kişinin, İngiltere'de ise 26 bini aşkın kişinin şu anda hayatta olabileceğini açıkladı.
"KARANTİNA NEDEN DAHA ERKEN UYGULANMADI?"
Epidemiyoloji profesörü ve makalenin baş yazarı Rowland Kao, şubat ayı ortalarında pandeminin tehlikesi hakkında 'kesinlikle' yeterli bilgi olduğunu söyledi. Kao, ülkenin 'doğru bilimi izlediğini' umduğunu açıklayarak, karantinanın neden daha erken uygulanmadığını bilmek istediğini ifade etti.
Profesör Kao ve arkadaşları salgını simüle eden bir matematiksel model geliştirdiler. Karantinanın, insanların hareketleri, 'R' değeri (enfekte bir kişinin enfekte ettiği ortalama insan sayısı) ve ölümler üzerindeki etkisi analiz edildi. Ekip, ülke çapında alınan önlemlerin 9 Mart'ta alınmasının virüsün yayılmasına nasıl etki edeceğini inceledi.
ÖLÜM ORANLARI YÜZDE 80 AZALABİLİRDİ
Daily Mail'e konuşan Kao, İngiltere'nin tamamının iki hafta önce evde kalmaya zorlanması durumunda, ölüm oranlarının yüzde 80 daha düşük olabileceğini açıkladı.
İngiltere'de açıklanan 32 bin 692 ölüme yüzde 80'lik bir düşüş uygulanması, yaklaşık 26 bin ölümün önlenebileceğini gösteriyor.
Model, ölüm oranının İskoçya'da 577 civarında olacağını, hali hazırda gerçekleşen 2 bin 795 ölümden neredeyse yüzde 80 daha az olacağını öngörüyor.
23 MART'A KADAR KARANTİNA UYGULANMADI
İngiltere'de, hükümetin Şubat ayından bu yana corona virüsün ülkede yayıldığı bilmesine rağmen 16 Mart'a kadar toplu toplantıları yasaklamadı 23 Mart'a kadar karantina ilan etmedi.
Şubat ve mart ayında tüm dünyanın çeşitli önlemler aldığı corona virüs pandemisi İngiltere'de beklenen ciddiyetle karşılanmadı.
SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI STRATEJİSİNDEN PİŞMAN OLDULAR
İngiltere Baş Bilim Danışmanı Patrick Vallance tarafından gündeme getirilen 'sürü bağışıklığı' stratejisi ülkede mart ayının ortasına kadar uygulanmış, ancak daha sonra halkın tepkisine yol açmıştı Vallance, bu süreçte 20 bin veya daha az kişinin ölmesinin "iyi bir sonuç" olacağını iddia etmişti. Vallance'ın virüsle mücadele edilmeyeceğini söyledikten sonra salgının büyümesi, ölümler ve yeni bulgular İngiltere'nin stratejisini değiştirmesine neden oldu.
AVRUPA'DA BİRİNCİ, DÜNYADA İKİNCİ
İngiltere şu anda sahip olduğu 226 bini aşkın vaka ve 32 bini geçen ölümle, corona virüs nedeniyle en çok ölümün gerçekleştiği Avrupa'da birinci, dünyada ise ABD'den sonra ikinci ülke konumunda bulunuyor.