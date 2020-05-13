SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI STRATEJİSİNDEN PİŞMAN OLDULAR

İngiltere Baş Bilim Danışmanı Patrick Vallance tarafından gündeme getirilen 'sürü bağışıklığı' stratejisi ülkede mart ayının ortasına kadar uygulanmış, ancak daha sonra halkın tepkisine yol açmıştı Vallance, bu süreçte 20 bin veya daha az kişinin ölmesinin "iyi bir sonuç" olacağını iddia etmişti. Vallance'ın virüsle mücadele edilmeyeceğini söyledikten sonra salgının büyümesi, ölümler ve yeni bulgular İngiltere'nin stratejisini değiştirmesine neden oldu.