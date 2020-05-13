Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde 300 bine yakın insanın ölümüne neden olan koronavirüs Avrupa'ya kabus gibi çöktü.

BAŞBAKAN VE BAKANLAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Fransa'da yeni tip koronavirüs salgınının yol açtığı krizi kötü yönettiği gerekçesiyle Başbakan Edouard Philippe ve birçok bakan hakkında 63 suç duyurusunda bulunuldu.

Paris Savcısı François Molins, yaptığı açıklamada, Philippe, Sağlık Bakanı Olivier Veran, İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Adalet Bakanı Nicole Belloubet, Çalışma Bakanı Muriel Penicaud ve şubat ayında görevinden istifa eden eski Sağlık Bakanı Agnes Buzyn hakkında Fransa Adalet Divanına 63 suç duyurusu yapıldığını belirtti.

SALGININ YOL AÇTIĞI KRİZİ İYİ YÖNETEMEMEKLE SUÇLADILAR

Suç duyurusunda bulunanların Philippe'i ve bakanları salgının yol açtığı krizi iyi yönetememekle suçladığı ifade edildi.

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 991'e, vaka sayısı 213 bin 662'ye yükseldi.