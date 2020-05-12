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    • Dünya
    • 13.05.2020 06:31
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    • 13.05.2020 06:31
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    : su hava unsurları, 'ne 3 saldırı düzenledi

    haberi... suna bağlı hava unsurları, başkentin 140 kilometre güneybatısında milislerinin işgali altında bulunan 'ne son 24 saat içinde 3 saldırı düzenledi.

    Kritik üsse 24 saatte 3 saldırı

    su resmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, Libya hükümetinin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın birimince yayımlanan açıklamasında, 'ndeki Hafter milisleri ile askeri araçlara 3 hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

    Kununu, hava unsurlarının Hafter milislerinin sahadaki hareketlerini izlemek için orta ve batı bölgelerinde keşif uçuşları yaptığını bildirdi.

    Daha önce de Libya ordusuna bağlı topçu birlikleri, Vatiyye Askeri Hava Üssü'ndeki mevzileri ve başkentin güneyinde Hafter saflarındaki Wagner grubuna mensup paralı askerlerin mevzilerini vurmuştu.

    Haberler Dünya Son dakika: Libya ordusu hava unsurları, Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne 3 saldırı düzenledi
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