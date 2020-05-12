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    • 13.05.2020 06:36
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    Son dakika: "yanlışlıkla" saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini açıkladı

    Son dakika haberi... Federal Soruşturma Bürosu (), 2001'de 'taki düzenlenen terör saldırısında li teröristlere yardım ettiğinden şüphelenilen Suudi yetkilinin ismini "yanlışlıkla" açıkladı.

    FBI o ismi yanlışlıkla açıkladı

    Yahoo News'in özel haberine göre, , kurbanlarının aileleri tarafından açılan davalarda sunulan dosyalardan birinde, 1999-2000 yıllarında 'ın Washington Büyükelçiliğinde görev yapan Mussaed Ahmed el Cerrah'ın ismini silmeyi unutarak olaya ilişkin en büyük sırlardan birini de açıklamış oldu.

    Üst düzey FBI yetkilisi tarafından kaleme alınan ve bu hafta içi kamuya açılan mahkeme belgesinde, el Cerrah'ın 11 Eylül'de "" olarak bilinen intihar saldırısı düzenleyen mensubu iki saldırgana yardım ettiğinden şüphelenildiği kaydedildi.

    FBI'IN "SUUDİ ARABİSTAN BAĞLANTISINI ÖRTBAS" ETTİĞİ İDDİALARINA İLİŞKİN İLK DELİL OLABİLİR
    Belgede, el Cerrah'ın şu anda nerede olduğunun bilinmediği ancak bu kişinin saldırganlara yardım için 'den iki kişiyi ayarladığına dair suçlamalar bulunduğu belirtildi.

    11 Eylül Saldırısı Kurbanları Sözcüsü Brett Eagleson ise ilk kez saldırıyı araştıran FBI ajanlarının, saldırganlar ile Suud Büyükelçiliği arasındaki bağları örtbas ettiğine dair ciddi bir delil olduğunu ifade etti.

    Yahoo'nun haberi üzerine söz konusu belgeyi geri çeken FBI, belgenin yanlışlıkla dava dosyasına konulduğunu kaydetti.

    11 EYLÜL'DE NE OLMUŞTU?
    ABD'de 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarında 4 yolcu uçağı kaçırılmış, uçaklardan ikisi İkiz Kuleler'e çarpmıştı. Kaçırılan diğer uçak başkent Washington'da 'u hedef alırken dördüncü uçak ise F-16'lar tarafından Pensilvanya kırsalında düşürülmüştü.

    İkiz Kuleler'de 2 bin 606 kişi, Pentagon'da 125 kişi ve kaçırılan uçaklarda 246 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırılarda 19 teröristle toplam ölü sayısı 2 bin 996 olarak açıklanmıştı.

    Tarihin akışını değiştiren 11 Eylül saldırılarının ardından eski ABD Başkanı George W. Bush, Afganistan ve 'a girme kararı almış, 'ın 'daki savaş yanlısı politikası büyük tepkilere neden olmuştu.

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