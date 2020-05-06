



Trump, Kovid-19'un günün birinde tamamen yok olacağına inandığını kaydederek, "Ülkemiz tarihindeki en kötü saldırıyı yaşıyoruz. Bu, Pearl Harbor saldırısından daha kötü. 11 Eylül 2001'de New York'taki Dünya Ticaret Merkezine yapılan saldırıdan da kötü. Böyle bir saldırı hiç olmamalıydı." ifadesini kullandı.



