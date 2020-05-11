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    • Dünya
    • 11.05.2020 22:26
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    • 11.05.2020 22:26
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    Son dakika: "'ın 'ye test kiti gönderdiği" iddiası asılsız çıktı

    Son dakika haberine göre, 'ın, 'ye 40 bin yeni tip (Kovid-19) test kiti gönderdiği iddiası yalanlandı. Diplomatik kaynaklar, Türkiye'ye İran'dan test kiti gelmediğini belirterek, söz konusu bilgilerin doğru olmadığını kaydetti.

    İran'ın 'Türkiye' iddiası asılsız çıktı

    'ın, 'ye 40 bin yeni tip (Kovid-19) test kiti gönderdiği iddiası yalanlandı.

    İran Dışişleri Bakanı , Twitter'dan 8 Mayıs'ta "Ataları uzun zaman önce Hindistan'a göçmüş olan Hindistan'daki Parsiler-Zerdüştler, her zaman İran'a olan sevgilerine sadık kalmışlardır. İran'a verdiğiniz Kovid-19 paketleriniz için müteşekkiriz. Ayrıca Almanya, Türkiye ve diğer ülkelere 40 bin İran yapımı gelişmiş test kiti gönderdik." paylaşımında bulunmuştu.

    Buna karşın, ulaşılan diplomatik kaynaklar, Türkiye'ye İran'dan test kiti gelmediğini belirterek, söz konusu bilgilerin doğru olmadığını kaydetti.

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