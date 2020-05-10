Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 10.05.2020 15:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.05.2020 15:15
    ABONE OL

    Alman dergisinden le ilgili bomba iddia! 'ye baskı mı yaptı?

    salgınının ilk çıktığı ülke olan 'in Dünya Sağlık Örgütüne hastalığın "insandan insana bulaşmadığını" söylemesi için baskı yaptığı iddia edildi.

    Alman dergisinden koronayla ilgili bomba iddia

    'in, Dünya Sağlık Örgütüne (), yeni tip ün (Kovid-19) ilk ortaya çıktığı dönemde "insandan insana bulaşmadığını" söylemesi için baskı yaptığı öne sürüldü.

    Der Spiegel dergisinin Alman İstihbarat Teşkilatına (BND) yakın çevrelere dayandırdığı haberinde, Çin'in, DSÖ'yü Kovid-19'un patlak vermesinden sonra küresel salgın uyarısı yapmayı ertelemeye çağırdığı belirtildi.

    Haberde, ''21 Ocak'ta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yaptığı telefon görüşmesinde, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'dan, virüsün kişiden kişiye bulaşması hakkında bilgi vermekten kaçınmasını ve bir salgın uyarısı yapmasını ertelemesini istedi.'' ifadelerine yer verildi.

    DSÖ ise iddiaları yalanlandı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Dünya Alman dergisinden koronavirüsle ilgili bomba iddia! Çin DSÖ'ye baskı mı yaptı?
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri