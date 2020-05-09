Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 09.05.2020 Gazete
    ABONE OL

    patladı! Coronavirüs bilançosu giderek ağırlaşıyor...

    Coronavirüs vaka sayısında dünyada 5'inci sırada olan 'da tablo giderek kötüleşiyor. Son 24 saatte 10 binden fazla yeni vaka tespit edildi. Covid-19 vaka sayısı 187 bin 859'a yükselirken, 98 kişi daha yaşamını yitirdi.

    Rusya patladı
    Coronavirüs vaka sayısında dünyada 5'inci sırada olan 'da tablo giderek kötüleşiyor. Son 24 saatte 10 binden fazla yeni vaka tespit edildi. Covid-19 vaka sayısı 187 bin 859'a yükselirken, 98 kişi daha yaşamını yitirdi.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Dünya Rusya patladı! Coronavirüs bilançosu giderek ağırlaşıyor...
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri