Rusya patladı! Coronavirüs bilançosu giderek ağırlaşıyor...
Coronavirüs vaka sayısında dünyada 5'inci sırada olan Rusya'da tablo giderek kötüleşiyor. Son 24 saatte 10 binden fazla yeni vaka tespit edildi. Covid-19 vaka sayısı 187 bin 859'a yükselirken, 98 kişi daha yaşamını yitirdi.
Coronavirüs vaka sayısında dünyada 5'inci sırada olan Rusya'da tablo giderek kötüleşiyor. Son 24 saatte 10 binden fazla yeni vaka tespit edildi. Covid-19 vaka sayısı187 bin 859'a yükselirken,98 kişi daha yaşamını yitirdi.