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    • Dünya
    • 09.05.2020 Gazete
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    ’de maskeli üç soyguncu 80 bin adet kişisel koruyucu ekipmanı çaldı

    ’de maskeli üç soyguncu, ’ne ait binaya girdi. 166 bin sterlin değerindeki 80 bin adet kişisel koruyucu ekipmanı çalıp izlerini kaybettirdi.

    Maskeli soygun!

    İngiltere, Covid-19 ölümlerinde Avrupa'da birinci sıraya yükseldi. 30 binden fazla insan hayatını kaybetti. eyaletinde ise dün akılalmaz bir soygun gerçekleşti. İkisi erkek biri kadın olan üç maskeli soyguncu, Salford bölgesindeki 'ne (NHS) ait binaya girdi.


    Hırsızlar, içeride bulunan yaklaşık 166 bin sterlin (1 Milyon 460 bin TL) değerindeki 80 bin adet kişisel koruyucu ekipmanı çalıp izlerini kaybettirdi. Greater Manchester polisi, soyguncuları yakalamak için harekete geçti. Bir yetkili, çalınan kişisel koyucu ekipmanların Coronavirüs'le mücadele eden Ulusal Sağlık Hizmetleri ile huzurevi çalışanlarına gönderilmek üzere bekletildiğini söyledi.

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    Haberler Dünya İngiltere’de maskeli üç soyguncu 80 bin adet kişisel koruyucu ekipmanı çaldı
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