İngiltere, Covid-19 ölümlerinde Avrupa'da birinci sıraya yükseldi. 30 binden fazla insan hayatını kaybetti. Greater Manchester eyaletinde ise dün akılalmaz bir soygun gerçekleşti. İkisi erkek biri kadın olan üç maskeli soyguncu, Salford bölgesindeki Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne (NHS) ait binaya girdi.







Hırsızlar, içeride bulunan yaklaşık 166 bin sterlin (1 Milyon 460 bin TL) değerindeki 80 bin adet kişisel koruyucu ekipmanı çalıp izlerini kaybettirdi. Greater Manchester polisi, soyguncuları yakalamak için harekete geçti. Bir yetkili, çalınan kişisel koyucu ekipmanların Coronavirüs'le mücadele eden Ulusal Sağlık Hizmetleri ile huzurevi çalışanlarına gönderilmek üzere bekletildiğini söyledi.



