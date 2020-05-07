



Gösteri Belçika'nın kısıtlama tedbirlerini gevşetmeye başlamesının ardından ve bazı temel olmayan endüstrilerin tekrar çalışmaya başlamasına izin vermesinin ardından geldi.

Normale dönüş sürecinin başladığı Belçika'da Başbakan Sophie Wilmes, dün 11 Mayıs'ta sıkı tedbirlere uymak şartıyla bütün ticarethanelerin yeniden açılacağını duyururken restoran, kafe ve turistik etkinliklere hizmet eden yerlerin kapalı olmaya devam edeceğini belirtti.

Yerel restoran grubu Restauration Nouvelle'ı yöneten Organizatör Coralie Michiels, Le Soir'e verdiği röportajda, fikirlerinin başbakana bir mektup göndermek olduğunu, ancak diğer organizatörlerle daha göz alıcı bir şey yapmaya karar verdiklerini söyledi.