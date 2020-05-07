Avrupa'da koronavirüs salgınında restoran ve cafelerin kapanmaları nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan ve gerekli desteği göremeyen sektör çalışanları protestolarını sürdürüyor.
Yunanistan'da başlayan protestolar bugün de Belçika'nın başkenti Brüksel'de devam etti.
Hükümetten destek isteyen binlerce cafe ve restoran çalışanı üniformalarını belediye binasının bulunduğu Grand Place Meydanı'na bıraktı.
"YUKARIDAN BAKILDIĞINDA MEZARLIK"
'Şefimin Ceketini Düşürüyorum' adlı gösterinin organizatörleri, protestoya yukarıdan bakıldığında bir mezarlık izlenimi verdiğini açıklayarak, "Bugüne kadar, finansal faaliyetlerimizi nasıl yürüteceğimize dair hala kesin bir bilgi alamadık. Hükümetin bu konuda bir sorumluluk almaması sektör çalışanları için ölümcül" ifadelerini kullandı.
Belediye binasının bulunduğu Grand Place Meydanı'nda düzenlenen gösteride, cafe ve restoran çalışanları sektörün faaliyetlerini sürdürebilmesi için hükümet liderlerinden yardım istediklerini belirtti.
Gösteri Belçika'nın kısıtlama tedbirlerini gevşetmeye başlamesının ardından ve bazı temel olmayan endüstrilerin tekrar çalışmaya başlamasına izin vermesinin ardından geldi.
Normale dönüş sürecinin başladığı Belçika'da Başbakan Sophie Wilmes, dün 11 Mayıs'ta sıkı tedbirlere uymak şartıyla bütün ticarethanelerin yeniden açılacağını duyururken restoran, kafe ve turistik etkinliklere hizmet eden yerlerin kapalı olmaya devam edeceğini belirtti.
Yerel restoran grubu Restauration Nouvelle'ı yöneten Organizatör Coralie Michiels, Le Soir'e verdiği röportajda, fikirlerinin başbakana bir mektup göndermek olduğunu, ancak diğer organizatörlerle daha göz alıcı bir şey yapmaya karar verdiklerini söyledi.
"13 MART'TAN BU YANA BİZE AÇIKLAMA YAPILMADI"
Michiels, restoran ve catering endüstrilerinde çalışanların sektöre biraz rahatlama sağlayabilecek yeni düzenlemeler için her gün beklediklerini ancak işlerinin yavaş yavaş ölmeye izin vermeyeceklerini açıklayarak, "13 Mart'tan bu yana, aniden 24 saat içinde kapatmamız istenildiği andan itibaren, pek bir şey değişmediğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
Hükümet,geçen hafta düzenlediği basın toplantısında restoranların, barların ve cafelerin 8 Haziran'da açılabileceğini açıkladı, ancak karar onaylanmadı.
440 BİNİN ÜZERİNDE ÇALIŞAN ETKİLENİYOR
Michiels, "Şimdiye kadar 8 Haziran'da için onaylanmamış bir tarih aldık. Ancak bu tarihe kadar yaşayacağımız zararı nasıl karşılayacağımızı bilmiyoruz. Sektördeki krizden direkt ve dolaylı olarak 440 binin üzerinde çalışan etkileniyor" dedi.
YUNANİSTAN'DAN SIÇRADI
Öte yandan dün, Yunanistan'ın başkenti Atina'da Covid-19 salgını önlemlerinden dolayı zor bir dönemden geçen restoran ve kafe sahipleri, 'boş sandalye' protestosu düzenlemişti.