



DENEMELER HAZİRAN SONUNA KADAR SÜRECEK

İlacı geliştiren şirketin üst düzey yöneticisi Richard Marsden, Kovid-19'un, vücutta bu proteinin üretilmesini engellediğini; yeni ilacın ise proteini, püskürtme yöntemiyle doğrudan solunum yoluna gönderdiğini anlattı.



