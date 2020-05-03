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    • 04.05.2020 00:21
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    Son dakika: 'den darbeci Hafter'e 2 kargo uçağı askeri mühimmat desteği

    Son dakika haberine göre, , 'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e askeri mühimmat taşıyan 2 kargo uçağı gönderdi.

    BAE'den darbeci Hafter'e askeri mühimmat desteği

    , 'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e askeri mühimmat taşıyan 2 kargo uçağı gönderdi.

    Dünya koronavirüs (covid-19) salgınıyla mücadeleye yoğunlaşırken, Libya, salgın dışı ardı ardına kritik gelişmelerin yaşandığı hareketli bir günlere tanık oluyor. Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler son dönemde askeri alanda üst üste kayıplar vermeye başlayınca, silah ve paralı asker tedarik etmeye devam ediyor. BAE, Libya'nın güneyindeki Sabha ve Hamada petrol sahası Havalimanı'na hava saldırılarını önlemek için Libya'nın gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e askeri mühimmat yüklü iki kargo uçağı gönderdi.

    SİVİLLERE YÖNELİK SALDIRILARDA BAE İZİ
    Öte yandan Trablus'un doğusundaki Tecura bölgesindeki göçmen barınağına Temmuz 2019'da düzenlenen ve 60'dan fazla göçmenin hayatını kaybettiği hava saldırısında da BAE'nin izlerine rastlandı. BAE'ye işaret eden izler, ülke ismi vermeksizin 'nin raporlarında da yansıdı.

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