



Tedarikçinin Kaliforniya Eyaleti'nde bulunan küçük bir şirketin olduğu ifade edilirken ceset torbalarının 4 Mayıs'a kadar teslim edilmesi gerekiyor. FEMA temsilcisi, kurumun salgının başından beri "en kötü senaryoya" hazırlandığını belirtti. Öte yandan ülkede salgın nedeniyle bir günde bin 905 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 65 bin 776'ya, toplam vaka sayısı ise 36 bin 148 artışla 1 milyon 131 bin 452'ye yükseldi.