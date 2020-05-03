Tüm dünyaya yayılan Coronavirüs, kabusu sürüyor. Vaka ve ölü sayında rekor kıran ABD'de bilanço artıyor. ABD yönetimi, Covid-19 salgınında 'en kötü senaryoya' yapılan hazırlıklar kapsamında ek 100 bin ceset torbası daha satın aldı. Toplam maliyeti 5.1 milyon dolar olan sipariş Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) tarafından yapıldı.
Tedarikçinin Kaliforniya Eyaleti'nde bulunan küçük bir şirketin olduğu ifade edilirken ceset torbalarının 4 Mayıs'a kadar teslim edilmesi gerekiyor. FEMA temsilcisi, kurumun salgının başından beri "en kötü senaryoya" hazırlandığını belirtti. Öte yandan ülkede salgın nedeniyle bir günde bin 905 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 65 bin 776'ya, toplam vaka sayısı ise 36 bin 148 artışla 1 milyon 131 bin 452'ye yükseldi.
TRUMP İLE DSÖ SAVAŞI!
Dünya Sağlık Örgütü, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Coronavirüs'ün Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığı iddiasını yalanlayarak, "Bu virüsün doğal kökenli olduğundan eminiz." dedi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Trump'ın anlattığı kanıtın, Amerikan istihbaratının bir varsayımı olduğunu ve nihai kararı Trump'ın vereceğini söyledi.