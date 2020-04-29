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    • 29.04.2020 20:16
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    Son dakika: 'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 24 bin 87'ye yükseldi

    Son dakika haberine göre, 'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 427 artarak 24 bin 87'ye yükseldi. Öte yandan Türkiye, yeni tip (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kullanılmak üzere Fransa'nın Orne bölgesine tıbbi yardım gönderdi.

    Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı yükseliyor
    'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 427 artarak 24 bin 87'ye yükseldi.


    TÜRKİYE, FRANSA'NIN ORNE BÖLGESİNE TIBBİ YARDIM GÖNDERDİ
    Türkiye, yeni tip (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kullanılmak üzere Fransa'nın Orne bölgesine tıbbi yardım gönderdi.

    Orne Bölge Senatörü Nathalie Goulet, Kovid-19 salgınıyla mücadele için Türkiye'den tıbbi yardım talebinde bulundu.

    Goulet, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinde, Büyükelçi İsmail Hakkı Musa'dan, Türkiye'den gönderilen 500 tıbbi elbise ve 20 bin maske teslim aldı.

    Bu yardımlardan ötürü Türkiye'ye teşekkür eden Goulet, elbise ve maskelerin, bölgedeki sağlık çalışanları başta olmak üzere polis ve jandarmalara dağıtılacağını söyledi.

    Türkiye'nin yardım eli, çok sayıda ülkenin yanı sıra Avrupa'da salgından en çok etkilenen İspanya ve İtalya'ya da uzanmıştı.


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    Haberler Dünya Son dakika: Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 24 bin 87'ye yükseldi
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