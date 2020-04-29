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    • Dünya
    • 29.04.2020 Gazete
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    ABD , ilk kez görüntülerini yayınladı

    Coronavirüs kabusu sürerken, ABD (), donanma pilotlarının görev sırasında kayda aldıkları ( - ) olduğu iddia edilen uçan cisimlere ilişkin görüntüleri resmen yayınladı.

    UFO bakanlığı!
    Coronavirüs kabusu sürerken, ABD (), donanma pilotlarının görev sırasında kayda aldıkları ( - ) olduğu iddia edilen uçan cisimlere ilişkin görüntüleri resmen yayınladı.

    Pentagon, daha önce özel bir şirket tarafından yayınlanan görüntülerdeki uçan cisimlerle ilgili "tanımlanamayan uçan nesneler" ifadesini kullandı. Onlarca yıldır tartışma konusu olan ve UFO'ların varlığını kanıtladığı iddia edilen fotoğrafların sırrı aradan geçen zamana rağmen hala çözülmüş değil.

    Haberler Dünya ABD Savunma Bakanlığı, ilk kez UFO görüntülerini yayınladı
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