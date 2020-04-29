Pentagon, daha önce özel bir şirket tarafından yayınlanan görüntülerdeki uçan cisimlerle ilgili "tanımlanamayan uçan nesneler" ifadesini kullandı. Onlarca yıldır tartışma konusu olan ve UFO'ların varlığını kanıtladığı iddia edilen fotoğrafların sırrı aradan geçen zamana rağmen hala çözülmüş değil.