Haberler Galeri Teknoloji Pentagon UFO görüntülerini resmen yayınladı! Yıllardır inkar edilen her şey gerçek mi?

Pentagon UFO görüntülerini resmen yayınladı! Yıllardır inkar edilen her şey gerçek mi?

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, geçmiş yıllarda ABD Donanması'na ait pilotların görev sırasında karşılaşıp kayda aldıkları, UFO olduğu iddia edilen görüntüleri resmi olarak paylaşarak görüntülerdeki uçan cisimleri "tanımlanamayan uçan nesneler" olarak adlandırdı. ABD Donanması'na ait pilotların 2004 ve 2015 yıllarında kaydettiği görüntüleri paylaşan Pentagon, kamuoyunu aydınlatmak istediklerini bildirdi. Pentagon sözcüsü, pilotları için bir UFO rehberi hazırladığını da söyledi. Bu resmi açıklamanın ardından akıllardaki soru işareti şu 'Daha önce iddia olarak ortaya atılan pek çok UFO görüntüsü gerçek olabilir mi?'

28.04.2020 10:01 - Son Güncelleme: 28.04.2020 10:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





