Pentagon UFO görüntülerini resmen yayınladı! Yıllardır inkar edilen her şey gerçek mi?
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, geçmiş yıllarda ABD Donanması'na ait pilotların görev sırasında karşılaşıp kayda aldıkları, UFO olduğu iddia edilen görüntüleri resmi olarak paylaşarak görüntülerdeki uçan cisimleri "tanımlanamayan uçan nesneler" olarak adlandırdı. ABD Donanması'na ait pilotların 2004 ve 2015 yıllarında kaydettiği görüntüleri paylaşan Pentagon, kamuoyunu aydınlatmak istediklerini bildirdi. Pentagon sözcüsü, pilotları için bir UFO rehberi hazırladığını da söyledi. Bu resmi açıklamanın ardından akıllardaki soru işareti şu 'Daha önce iddia olarak ortaya atılan pek çok UFO görüntüsü gerçek olabilir mi?'
28.04.2020 10:01
- Son Güncelleme: 28.04.2020 10:01
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), donanma pilotlarının görev sırasında kayda aldıkları UFO (Unidentified Flying Object - Tanımlanamayan Uçan Obje) olduğu iddia edilen uçan cisimlere ilişkin görüntüleri resmen yayınladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Pentagon, daha önce özel bir şirket tarafından yayınlanan görüntülerdeki uçan cisimlerle ilgili "tanımlanamayan uçan nesneler" ifadesini kullandı.
Yayınlanan üç videodan ilkinin 2004, diğer ikisinin 2015'te kaydedildiği belirtilirken, görüntülerin kamuoyunu aydınlatmak amacıyla paylaşıldığının altı çizildi.
Videolardaki uçan cisimlerin niteliğine yönelik bilgi olmadığı ve bunların tanımlanamayan statüde kalmaya devam ettikleri belirtildi.
UFO KARELERİNİN GİZEMİ ONLARCA YILDIR ÇÖZÜLEMİYOR
Onlarca yıldır tartışma konusu olan ve UFO'ların varlığını kanıtladığı iddia edilen fotoğrafların sırrı aradan geçen zamana rağmen hala çözülmüş değil.
Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), geçtiğimiz aylarda 1950 ve 60'lı yıllarda ABD'de tavan yapan UFO gözlemlerinin arkasında "gizli uçak denemelerinin" yer aldığını belirtmişti.