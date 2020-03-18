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Son dakika: PKK/YPG'den Afrin şehir merkezinde kalleş saldırı

Son dakika haberi... Zeytin Dalı bölgesindeki huzur ve güvenliğe kastetmek isteyen terör örgütü PKK/YPG, Afrin şehir merkezine attığı 5 adet Grad Füzesi ile masum sivilleri hedef aldı. Alçak saldırıda 3 masum sivili katleden teröristler, 9 masum sivili de yaraladı.

  • Dünya
  • 18.03.2020 17:11
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  • Son Güncelleme: 18.03.2020 17:11
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