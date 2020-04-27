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    • Dünya
    • 27.04.2020 20:30
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    • 27.04.2020 21:44
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    Son dakika: Dünya genelinde ten iyileşenlerin sayısı 900 bini geçti

    Son dakika haberine göre Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" yer alan bilgiye göre dünya genelinde ten iyileşenlerin sayısı 900 bini geçti.

    İyileşen hasta sayısı 900 bini aştı!

    Dünya genelinde yeni tip (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 900 bini aştı.

    Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 900 bin 319 kişi hastalığı atlatmayı başardı.

    En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (122 bin 675), (120 bin 832), (114 bin 500), (77 bin 474), (70 bin 933), (66 bin 624) ve (44 bin 903) oldu.

    TÜRKİYE'DE İYİLEŞEN HASTA SAYISI 33 BİN 791'E ULAŞTI
    'de de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 33 bin 791'e ulaştı.

    Çin'de ortaya çıkan salgın 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 3 milyon 29 bin 323'e ulaşırken, 209 bin 227 kişi hayatını kaybetti.

    ÖLÜ SAYISI 210 BİNİ AŞTI
    Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 210 bini aştı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Dünya Son dakika: Dünya genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 900 bini geçti
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