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    • Dünya
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    • 24.04.2020 17:35
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    : 'de korkunç bilanço! Ölü sayısı kritik sınırda

    haberine göre 'de yeni tip (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 178 artarak 49 bin 963’e yükseldi. Vaka sayısı da 1 milyona yaklaştı.

    ABD'de korkunç bilanço! Ölü sayısı kritik sınırda

    'de, yeni tip (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 178 artarak 49 bin 963'e yükseldi.

    Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

    Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 26 bin 548 artışla 869 bin 172'ye çıktı.

    Salgında ölenlerin sayısı ise 3 bin 178 artarak 49 bin 963'e ulaştı.

    ABD'yi 219 bin 764 vakayla İspanya, 189 bin 973 vakayla İtalya ve 159 bin 495 vakayla Fransa takip ediyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    NEW YORK SALGININ MERKEZİ
    ABD genelinde ise New York vaka ve ölü sayısı bakımından salgından en fazla etkilenen eyaletlerin başında gelirken, onu sırasıyla New Jersey ve Massachusetts izliyor.

    Nüfusu 330 milyon civarında olan ABD'de şimdiye kadar 4 milyon 684 bin 300 kişiye Kovid-19 testi yapıldı, 80 bin 984 hasta da iyileşti.

    Ülke genelindeki hastanelerde 123 bin 981 kişinin de Kovid-19 tedavisi sürüyor.

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