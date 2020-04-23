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    • Dünya
    • 23.04.2020 Gazete
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    Bob Grenier’den bomba itiraf: Bin ’i öldürecektik

    'de yaklaşık 3 bin kişinin ölümüne neden olan saldırısına ilişkin bir belgesel gösterime girdi. Belgeselde konuşan eski 'den, saldırıya ilişkin itiraf geldi. Grenier, "’i öldürecektik. Ama engel oldu" dedi.

    Bin Ladin’i öldürecektik
    ABD'de yaklaşık 3 bin kişinin ölümüne neden olan saldırısına ilişkin bir belgesel gösterime girdi. Belgeselde konuşan eski 'den, saldırıya ilişkin itiraf geldi.

    Grenier, " lideri Usame bin 'i öldürecektik ama eski Başkanı Bill engel oldu. Usame bin Ladin'i öldürseydik 11 Eylül olmazdı. 20 Aralık 1998'de Ladin'in 'da bulunan Kandehar ilçesinde olduğunu öğrendik. Yola patlayıcı döşeyerek, bin Ladin'i yok edebilirdik. Ancak bunu gerçekleştirmemiz halinde hapis cezası alabileceğimiz söylendi" dedi.



    Usame Bin Ladin'in, 2011 yılında 'ın Abbotabad kentinde ABD güçleri tarafından öldürülmüştü.



    Clinton'ı suçlayan Robert Grenier, CIA'dan atılmıştı.



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