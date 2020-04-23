ABD'de yaklaşık 3 bin kişinin ölümüne neden olan 11 Eylül saldırısına ilişkin bir belgesel gösterime girdi. Belgeselde konuşan eski CIA İslamabad Şefi Bob Grenier'den, saldırıya ilişkin itiraf geldi.
Grenier, "El Kaide lideri Usame bin Ladin'i öldürecektik ama eski ABD Başkanı Bill Clinton engel oldu. Usame bin Ladin'i öldürseydik 11 Eylül olmazdı. 20 Aralık 1998'de Ladin'in Afganistan'da bulunan Kandehar ilçesinde olduğunu öğrendik. Yola patlayıcı döşeyerek, bin Ladin'i yok edebilirdik. Ancak bunu gerçekleştirmemiz halinde hapis cezası alabileceğimiz söylendi" dedi.
Usame Bin Ladin'in, 2011 yılında Pakistan'ın Abbotabad kentinde ABD güçleri tarafından öldürülmüştü.
Clinton'ı suçlayan Robert Grenier, CIA'dan atılmıştı.
Grenier, "El Kaide lideri Usame bin Ladin'i öldürecektik ama eski ABD Başkanı Bill Clinton engel oldu. Usame bin Ladin'i öldürseydik 11 Eylül olmazdı. 20 Aralık 1998'de Ladin'in Afganistan'da bulunan Kandehar ilçesinde olduğunu öğrendik. Yola patlayıcı döşeyerek, bin Ladin'i yok edebilirdik. Ancak bunu gerçekleştirmemiz halinde hapis cezası alabileceğimiz söylendi" dedi.
Usame Bin Ladin'in, 2011 yılında Pakistan'ın Abbotabad kentinde ABD güçleri tarafından öldürülmüştü.
Clinton'ı suçlayan Robert Grenier, CIA'dan atılmıştı.