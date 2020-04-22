Eski CIA ajanı Bob Grenier'den çarpıcı 11 Eylül itirafı
Son dakika haberi... ABD'de yaklaşık 3 bin kişinin ölümüne neden olan ve ülkedeki en büyük terör saldırıları olarak tarihe geçen 11 Eylül saldırısına ilişkin ABD'nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) eski ajanı Bob Grenier'den itiraf geldi. Grenier, ''El Kaide lideri Usame bin Ladin'i öldürecektik ama ABD eski Başkanı Bill Clinton engel oldu.Onu öldürseydik 11 Eylül olmazdı" dedi.
Dünyanın seyrini değiştiren 11 Eylül 2001 saldırılarının üzerinden 18 yıl geçmesine rağmen etkileri hala devam ediyor. ABD'de yaklaşık 3 bin kişinin ölümüne neden olan ve ülkedeki en büyük terör saldırıları olarak tarihe geçen 11 Eylül saldırısına ilişkin bir belgesel yayımlandı. Belgeselde konuşan eski CIA İslamabad Şefi Bob Grenie'den 11 Eylül saldırısına ilişkin itiraf geldi. Savaş belgeseli The Longest War'daki bilgilere göre CIA yetkilileri, El-Kaide terör örgütünün eski lideri Usame bin Ladin'in 11 Eylül saldırısından önce öldürülebileceğini ancak ABD eski Başkanı Bill Clinton'ın imzaladığı yasa tasarısı nedeniyle bunu yapamadıklarını öne sürdü.
'ELİMİZ ARKADA BAĞLI ŞEKİLDE ABD'YE TEHDİTLERİ DURDURMAMIZ İSTENDİ'
Belgeselde konuşan eski CIA İslamabad Şefi Bob Grenier, CIA'nin tek elinin arkadan bağlı şekilde ABD'ye tehdit oluşturanların durdurulmasının istendiğini ifade ederek, "Bill Clinton'ın imzaladığı tasarıya göre bin Ladin'e karşı 'ölümcül eylemler' yapabilirdik, ancak bin Laden'e yönelik saldırımızın amacı onu öldürmek olamazdı. ABD'ye yönelik tehdidin bir elimiz arkamızda bağlanmış bir şekilde ortadan kaldırmamız istendi" dedi.
CLINTON: LADİN'İ ÖLDÜREBİLİRDİM AMA...
Öte yandan, 11 Eylül saldırılarından birkaç saat önce ABD eski Başkanı Bill Clinton'ın, bin Ladin'i ortadan kaldırabileceği ancak bunu 'olası sivil ölümler' nedeniyle yapmadığı ifade edildi. Clinton'a ait olduğu belirtilen ses kaydında ise "Usame bin Ladin hakkında çok düşündüm. Onu bir keresinde yakalıyordum.