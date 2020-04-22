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    • Dünya
    • 23.04.2020 05:19
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    • 23.04.2020 05:23
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    'den koronavirüsle mücadele eden 'e yardım eli

    Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında dünyanın dört bir noktasına yardım eli uzatan 'nin 'e de yardım yapacağı açıklandı.

    Türkiye Filistin'e yardım yapacak

    , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için 'ye yapılan mali ve tıbbi yardım talebinin kabul edildiğini duyurdu.

    Açıklamada, "Türk hükümetinin, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı'nda, Filistin'e yardım paketini duyurduğu" ifade edildi.

    Virüs test ekipmanı, maske, özel kıyafet ve diğer temel ekipmanların temini için gerekli hazırlıkların tamamlandığına işaret edilen açıklamada, bu tıbbi malzemelerin yakın bir zamanda Sağlık Bakanlığının eline ulaşmasının ümit edildiği aktarıldı.



    TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR
    Açıklamada, 'na ve Türk hükümetine yardımlardan ötürü teşekkür edildi.

    Bakan Çavuşoğlu, dün Türkiye'nin çağrısıyla video konferans formatında düzenlenen İİT İcra Komitesi Toplantısı'nda, Kovid-19'la mücadelenin gündeme geldiğini ve salgının görüldüğü ülkelere insani yardımların nasıl ulaştırılabileceğinin ele alındığını ifade etmişti.


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