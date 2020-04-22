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    • Dünya
    • 22.04.2020 21:55
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    • 22.04.2020 21:55
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    Trump duyurdu: Kovid-19 salgınının merkezi 'de parklar açılıyor

    Başkanı , bazı eyaletlerin yeni tip (Kovid-19) önlemlerini gevşetmesiyle ulusal parkların da açılacağını bildirdi. ABD'de alınan Kovid-19 önlemleri çerçevesinde ülke genelindeki milli parklar ve kamusal alanların birçoğu kapatılmıştı.

    Kovid-19 salgınının merkezi ABD'de parklar açılıyor

    Başkanı , bazı eyaletlerin yeni tip (Kovid-19) önlemlerini gevşetmesiyle ulusal parkların da açılacağını bildirdi.

    Trump, 'da düzenlenen "Dünya Günü" kapsamındaki ağaç dikme etkinliğinde, Kovid-19 salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Salgından çok yoğun etkilenmeyen bazı eyaletlerin ekonomilerini yeniden faaliyete geçirmeleri i hazırlanan 3 aşamalı eylem planını anımsatan Trump, Kovid-19 için "görünmez düşman" tanımlamasını kullandı.

    Trump, "Görünmez düşmana karşı aldığımız önemli yol sayesinde, hazırladığımız eylem planı kapsamında Amerikan halkı için milli parkları ve kamu alanlarını açacağımızı duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." dedi.

    İsim vermeden Çin'e yüklenen Trump, "Bu salgın daha ilk çıktığı yerde kontrol altına alınabilirdi. Salgının nereden çıktığını da hepiniz biliyorsunuz." diye konuştu.

    ABD'de alınan Kovid-19 önlemleri çerçevesinde ülke genelindeki milli parklar ve kamusal alanların birçoğu kapatılmıştı.

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