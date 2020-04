salgını tedbirleri kapsamında birçok ülkenin sağlık ekipmanları konusundaki taleplerini geri çevirmeyen Türkiye , çok sayıda ülkeye yardım elini uzattı. Onlardan biri İngiltere ...

Sağlık çalışanlarına yeterli malzemenin sağlanamadığı iddiaları ile çalkalanan İngiltere, Türkiye'den gidecek 84 tonluk tıbbi malzemeyi bir an önce teslim almak için çaba harcıyor. Sağlık çalışanlarının yeni koruyucu kıyafet, maske ve gözlüklerin gelmemesi halinde hastalara bakmayı bırakması, ülkede sağlık sisteminin çökme tehlikesini beraberinde getiriyor.İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait Arıbus A400M tipi askeri kargo uçağı, korona virüsle mücadele kapsamında tıbbi sağlık ekipmanları almak üzere İstanbul 'a geldi.en çok can kaybına yol açtığı ülkelerin başında yer alan İngiltere'de sıkıntılar giderek artıyor. Sağlık çalışanları bir yandan hastalara yetişebilmek için aralıksız çaba sarf ediyor. Hemşireler yağmurluk giyerek görev yapmak zorunda kalıyor.Coronavirüs'e yakalanan ve hastanede 6 gün komada kalan Ruth Andrew (36), taburcu oldu. Andrew hastanede yaşanan can pazarını canlı yayında "Yoğun bakım ünitesi cesetlerle doluydu. Hemşirelere ve doktorlara sordum. Sırada ben mi varım?" sözleriyle anlattı.