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    • Dünya
    • 22.04.2020 Gazete
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    uçağı, tıbbi ekipmanları almak üzere ’a geldi

    Coronavirüs, dünyanın kabusu haline geldi. çok sayıda ülkeye yardım etti. uçağı, tıbbi ekipmanları almak üzere ’a geldi.

    Bir dünya yardım!
    COVID-19 salgını tedbirleri kapsamında birçok ülkenin sağlık ekipmanları konusundaki taleplerini geri çevirmeyen , çok sayıda ülkeye yardım elini uzattı. Onlardan biri ...

    Sağlık çalışanlarına yeterli malzemenin sağlanamadığı iddiaları ile çalkalanan İngiltere, Türkiye'den gidecek 84 tonluk tıbbi malzemeyi bir an önce teslim almak için çaba harcıyor. Sağlık çalışanlarının yeni koruyucu kıyafet, maske ve gözlüklerin gelmemesi halinde hastalara bakmayı bırakması, ülkede sağlık sisteminin çökme tehlikesini beraberinde getiriyor.




    İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait Arıbus A400M tipi askeri kargo uçağı, korona virüsle mücadele kapsamında tıbbi sağlık ekipmanları almak üzere 'a geldi.



    HEMŞİRELERE YAĞMURLUK
    Coronavirüs'ün en çok can kaybına yol açtığı ülkelerin başında yer alan İngiltere'de sıkıntılar giderek artıyor. Sağlık çalışanları bir yandan hastalara yetişebilmek için aralıksız çaba sarf ediyor. Hemşireler yağmurluk giyerek görev yapmak zorunda kalıyor.



    CESETLERLE     DOLUYDU
    İngiltere'de Coronavirüs'e yakalanan ve hastanede 6 gün komada kalan Ruth Andrew (36), taburcu oldu. Andrew hastanede yaşanan can pazarını canlı yayında "Yoğun bakım ünitesi cesetlerle doluydu. Hemşirelere ve doktorlara sordum. Sırada ben mi varım?" sözleriyle anlattı.


    Haberler Dünya İngiliz Hava Kuvvetleri uçağı, tıbbi ekipmanları almak üzere İstanbul’a geldi
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