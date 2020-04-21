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    • 21.04.2020 15:10
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    Son dakika: İngiliz Hava Kuvvetleri uçağı, sağlık ekipmanları için ’da

    Son dakika haberi... , virüsle mücadele konusunda birçok ülkenin imdadına yetişti. İngiliz Kraliyet ait Airbus tipi askeri kargo uçağı, korona virüsle mücadele kapsamında tıbbi sağlık ekipmanları almak üzere ’a geldi. Sağlık malzemelerinin yüklenmesinin ardından uçak, ’ye gitmek için havalanacak.

    İngiliz Hava Kuvvetleri uçağı İstanbul’da
    virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında birçok ülkenin sağlık ekipmanları konusundaki taleplerini geri çevirmeyen çok sayıda ülkeye maske, eldiven, koruyucu tulum gibi tonlarca tıbbi yardım malzemesi göndermişti. Bu kapsamda virüsten en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden biri olan 'ye de daha önce Türk ait askeri kargo uçağıyla iki kez tıbbi ekipman desteği sağlanmıştı.



    Virüsle mücadelede dayanışma kapsamında bu kez İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait Airbus tipi askeri kargo uçağı, sağlık ekipmanlarını almak üzere 'a geldi. Kargo uçağı tıbbi sağlık malzemelerini almak üzere geldiği İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi.



    Uçağın, havalimanında kargo terminallerinin bulunduğu bölgeye yakın bir noktada park pozisyonunda yükleme için beklediği görüldü.



    Sağlık malzemelerinin yüklenmesinin ardından uçak, İngiltere'ye gitmek için havalanacak.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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