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    • Dünya
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    • 17.04.2020 09:31
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    Son dakika: ’de virüs bilançosu ağırlaşıyor: 24 saatte 6 bin 87 kişi hayatını kaybetti

    Dünyayı etkisi altına alan virüs salgınının merkez üssü haline gelen ’de (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı son 24 saatte 6 bin 87 arttı.

    ABD’de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor

    'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan virüs salgınında en çok can kaybının yaşandığı 'de virüsten etkilenenlerin sayısı son 24 saatte 33 bin 862 artarak 678 bin 210'a ulaştı. Ülkede salgından ölen kişilerin sayısı ise son 24 saatte 6 bin 87 artarak 34 bin 641'e yükseldi.

    NEW YORK'TA 24 SAATTE 11 BİNDEN FAZLA ÖLÜM
    ABD'nin eyaletinde virüs tespit edilen kişilerin sayısı son 24 saatte 11 bin 550 kişi artarak 226 bin 198'e ulaşırken eyalette ten hayatını kaybeden kişilerin sayısı 24 saatte 4 bin 520 kişi artarak 16 bin 106'ya yükseldi.

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