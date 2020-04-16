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    • Dünya
    • 16.04.2020 Gazete
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    ve normale dönüyor!

    Yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgınının Avrupa'da ilk ve en yaygın görüldüğü ve , hayatı kademeli şekilde normale döndürmeyi hedefliyor.

    İtalya ve İspanya normale dönüyor!
    Yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgınının Avrupa'da ilk ve en yaygın görüldüğü ve , hayatı kademeli şekilde normale döndürmeyi hedefliyor.



    Ölü ve vaka sayılarındaki artış hızını kontrol altına alan iki ülkesi, salgından büyük zarar gören ekonomik ve sosyal sistemlerini düzeltmek için ulusal boyutta ve Avrupa Birliği () nezdinde ortak çalışmalar yürütüyor. 15 gün içinde sürecin tamamlanması bekleniyor.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Dünya İtalya ve İspanya normale dönüyor!
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