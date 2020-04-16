İtalya ve İspanya normale dönüyor!

Yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgınının Avrupa'da ilk ve en yaygın görüldüğü İtalya ve İspanya, hayatı kademeli şekilde normale döndürmeyi hedefliyor.
Ölü ve vaka sayılarındaki artış hızını kontrol altına alan iki Akdeniz ülkesi, salgından büyük zarar gören ekonomik ve sosyal sistemlerini düzeltmek için ulusal boyutta ve Avrupa Birliği (AB) nezdinde ortak çalışmalar yürütüyor. 15 gün içinde sürecin tamamlanması bekleniyor.
Ölü ve vaka sayılarındaki artış hızını kontrol altına alan iki Akdeniz ülkesi, salgından büyük zarar gören ekonomik ve sosyal sistemlerini düzeltmek için ulusal boyutta ve Avrupa Birliği (AB) nezdinde ortak çalışmalar yürütüyor. 15 gün içinde sürecin tamamlanması bekleniyor.