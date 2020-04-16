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    • Dünya
    • 16.04.2020 Gazete
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    Coronavirüs'ün 'daki yansımaları araştırıldı: Gerçek rakamlar gizleniyor

    , salgının ’daki yansımalarını araştırdı. Açıklanan rapor oldukça iç karartıcıydı: Gerçek rakamlar gizleniyor. Ölenlerin yarısını huzurevlerindeki yaşlılar oluşturuyor

    Ölümüne gizlilik!
    Çin'de ortaya çıkan Coronavirüs, 'da çok fazla can aldı. Özellikle ve 'daki korkunç tablo herkesin ii kararttı. Yoğun bakıma sığmayan hastalar, geçtiğimiz günlerde hastane bahçelerine taşınmak zorunda kaldı. Açılan toplu mezarlar insanlığın yüreğini kanattı. ise Avrupa'daki son durumla ilgili detaylı bir araştırma yaptı. Buna göre gerçek ölü sayısının çoğu ülkede saklandığı açıklandı.



    Bakım evlerindeki acı tablo da raporla birlikte gün yüzüne çıktı. İtalya, İspanya, , İrlanda ve 'daki ölümlerin yaklaşık yarısının bakım evlerinde yaşandığı vurgulandı. Tarihler 24 Mart'ı gösterdiğinde İtalya Savunma Bakanı Margarita Robles de bu araştırmayı doğrulayan bir açıklama yapmıştı: Yaşlı bakım evlerini ziyaret eden ordu, tamamen terk edilmiş yaşlı insanlarla karşılaştı.


    Avrupa'da geçtiğimiz günlerde Çekya, , Norveç ve 'daki önlemler gevşetilmişti. Dünya Sağlık Örgütü ise "Coronavirüs Avrupa'da henüz zirveyi görmedi" demişti.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum



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