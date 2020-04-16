Çin'de ortaya çıkan Coronavirüs, Avrupa'da çok fazla can aldı. Özellikle İtalya ve İspanya'daki korkunç tablo herkesin içini kararttı. Yoğun bakıma sığmayan hastalar, geçtiğimiz günlerde hastane bahçelerine taşınmak zorunda kaldı. Açılan toplu mezarlar insanlığın yüreğini kanattı. Londra Ekonomi Okulu ise Avrupa'daki son durumla ilgili detaylı bir araştırma yaptı. Buna göre gerçek ölü sayısının çoğu ülkede saklandığı açıklandı.
Bakım evlerindeki acı tablo da raporla birlikte gün yüzüne çıktı. İtalya, İspanya, Fransa, İrlanda ve Belçika'daki ölümlerin yaklaşık yarısının bakım evlerinde yaşandığı vurgulandı. Tarihler 24 Mart'ı gösterdiğinde İtalya Savunma Bakanı Margarita Robles de bu araştırmayı doğrulayan bir açıklama yapmıştı: Yaşlı bakım evlerini ziyaret eden ordu, tamamen terk edilmiş yaşlı insanlarla karşılaştı.
Avrupa'da geçtiğimiz günlerde Çekya, Avusturya, Norveç ve Danimarka'daki önlemler gevşetilmişti. Dünya Sağlık Örgütü ise "Coronavirüs Avrupa'da henüz zirveyi görmedi" demişti.
Bakım evlerindeki acı tablo da raporla birlikte gün yüzüne çıktı. İtalya, İspanya, Fransa, İrlanda ve Belçika'daki ölümlerin yaklaşık yarısının bakım evlerinde yaşandığı vurgulandı. Tarihler 24 Mart'ı gösterdiğinde İtalya Savunma Bakanı Margarita Robles de bu araştırmayı doğrulayan bir açıklama yapmıştı: Yaşlı bakım evlerini ziyaret eden ordu, tamamen terk edilmiş yaşlı insanlarla karşılaştı.
Avrupa'da geçtiğimiz günlerde Çekya, Avusturya, Norveç ve Danimarka'daki önlemler gevşetilmişti. Dünya Sağlık Örgütü ise "Coronavirüs Avrupa'da henüz zirveyi görmedi" demişti.