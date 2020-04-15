Rusya'da koronavirüs (Covid-19) tespit edilenlerin sayısı 3 bin 388 artarak 24 bin 490'a ulaştı. Ülkede 28 kişi daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Rusya'da koronavirüs yayılmaya devam ediyor. Ülkede 3 bin 388 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 24 bin 490'a ulaştı. Ayrıca, virüs nedeniyle 28 kişinin daha ölmesiyle ülkede toplam can kaybı 198'e yükseldi.

VAKA SAYISI 2 MİLYONU AŞTI

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 2 milyonu aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle toplam 126 bin 758 kişi hayatını kaybetti ve virüs bulaşan 484 bin 729 kişi iyileşti.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 231'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle Çin ana karasında 3 bin 342, Hong Kong'da 4, İtalya'da 21 bin 67, İspanya'da 18 bin 255, Fransa'da 15 bin 729, İngiltere'de 12 bin 107, İran'da 4 bin 683, Belçika'da 4 bin 157, Almanya'da 3 bin 495, Hollanda'da 2 bin 945, Brezilya'da 1552, Türkiye'de 1403, İsviçre'de 1174, İsveç'te 1033, Kanada'da 903, Portekiz'de 567, Endonezya'da 459, Avusturya'da 384, İrlanda'da 406, Hindistan'da 396, Ekvador'da 369, Meksika'da 406, Romanya'da 351, Filipinler'de 335, Cezayir'de 326, Danimarka'da 299, Polonya'da 263, Güney Kore'de 225, Peru'da 230, Dominik Cumhuriyeti'nde 183, Mısır'da 178, Japonya'da 158, Rusya'da 170, Çekya'da 161, Norveç'te 139, Fas'ta 126, Macaristan'da 134, İsrail'de 123, Kolombiya'da 127, Yunanistan'da 101, Arjantin'de 105, Pakistan'da 107, Panama'da 95, Ukrayna'da 98, Sırbistan'da 94, Şili'de 92, Irak'ta 78, Malezya'da 82, Lüksemburg'da 67, Suudi Arabistan'da 73, Avustralya'da 63, Finlandiya'da 64 ve Slovenya'da 56 kişi hayatını kaybetti.

VAKA SAYILARI 1000'DEN FAZLA OLAN ÜLKELER

"Worldometer"de vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler ise şöyle sıralandı: "İspanya 174 bin 60, İtalya 162 bin 488, Fransa 143 bin 303, Almanya 132 bin 210, İngiltere 93 bin 873, Çin 82 bin 295, İran 74 bin 877, Türkiye 65 bin 111, Belçika 31 bin 119, Hollanda 27 bin 419, Kanada 27 bin 63, İsviçre 25 bin 936, Brezilya 25 bin 684, Rusya 21 bin 102, Portekiz 17 bin 448, Avusturya 14 bin 234, İsrail 12 bin 46, Hindistan 11 bin 555, İrlanda 11 bin 479, İsveç 11 bin 445, Güney Kore 10 bin 591, Peru 10 bin 303, Japonya 8 bin 812, Şili 7 bin 917, Ekvador 7 bin 603, Polonya 7 bin 202, Romanya 6 bin 879, Norveç 6 bin 623, Danimarka 6 bin 511, Avustralya 6 bin 440, Çekya 6 bin 141, Pakistan 5 bin 988, Meksika 5 bin 399, Suudi Arabistan 5 bin 369, Filipinler 5 bin 223, Malezya 4 bin 987, BAE 4 bin 933, Endonezya 4 bin 839, Sırbistan 4 bin 465, Panama 3 bin 574, Katar 3 bin 428, Ukrayna 3 bin 372, Lüksemburg 3 bin 307, Dominik Cumhuriyeti 3 bin 286, Belarus 3 bin 281, Singapur 2 bin 252, Finlandiya 3 bin 161, Kolombiya 2 bin 979, Tayland 2 bin 643, Arjantin 2 bin 443, Güney Afrika 2 bin 415, Mısır 2 bin 350, Yunanistan 2 bin 170, Cezayir 2 bin 70, Moldova 1934, Fas 1888, İzlanda 1720, Hırvatistan 1704, Macaristan 1579, Bahreyn 1528, Irak 1400, Yeni Zelanda 1386, Estonya 1373, Kuveyt 1355, Kazakistan 1267, Slovenya 1220, Özbekistan 1214, Azerbaycan 1197, Litvanya 1091, Bosna Hersek 1083, Ermenistan 1067, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi 1013 ve Bangladeş 1012."

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, Kovid-19 ABD genelinde 609 bin 506 kişide tespit edilirken, 24 bin 429 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.