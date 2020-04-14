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    • 14.04.2020 22:45
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    İşte Batı'nın özgürlük anlayışı! 'te yasağını uygulamayan okul müdürü görevden alındı

    'te bir belediye tarafından getirilen yasağını uygulamayan Prastamosse Okulunun Müdürü Mattias Liedholm, görevden alındı. Liedholm, karara uymayacağını açıklamasının ardından birçok ölüm tehdidi aldığını duyurmuştu.

    İşte Batı'nın özgürlük anlayışı!

    'in Skone bölgesindeki Skurup ilçesinde belediye tarafından getirilen okullarda başörtü yasağını uygulamayan Prastamosse Okulunun Müdürü Mattias Liedholm, görevden alındı.

    İSVEÇ DEVLET TELEVİZYONU DUYURDU
    İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, yasak kararını eleştiren ve uygulamayan Liedholm'ün görevine Skurup Belediyesi tarafından son verildi.

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR
    SVT'ye açıklamada bulunan Liedholm, "Şu anda bildiğim, hakkımda soruşturma yürütülürken görevden el çektirilmiş olmam." dedi.

    Skurup Belediye Meclisi tarafından 5 ay önce 13 yaşından küçük öğrencilere yasağı getirilmiş, ilçede bulunan Prastamosse Okulunun Müdürü Liedholm, "yasağı tanımadığını ve kendi okulunda bunu uygulamayacağını" açıklamıştı.

    Liedholm, karara uymayacağını açıklamasının ardından birçok ölüm tehdidi aldığını duyurmuştu.

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