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    • Dünya
    • 12.04.2020 17:42
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    • 12.04.2020 17:44
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    : 'de bilanço artıyor! ten son 24 saatte...

    haberine göre 'de Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 737 artarak 10 bin 612'ye yükseldi. tedavisi gören Başbakan Boris Johnson ise taburcu oldu.

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