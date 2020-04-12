İngiltere'de Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 737 artarak 10 bin 612'ye yükseldi. Koronavirüs tedavisi gören Başbakan Boris Johnson ise taburcu oldu.
Ayrıntılar geliyor...
İngiltere'de Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 737 artarak 10 bin 612'ye yükseldi. Koronavirüs tedavisi gören Başbakan Boris Johnson ise taburcu oldu.
Ayrıntılar geliyor...
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