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    • Dünya
    • 12.04.2020 18:32
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    • 12.04.2020 18:41
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    Son dakika: ve arasında sıcak çatışma: 3 kişi öldü!

    Son dakika haberi! ve birlikleri arasında ’nda tansiyon yeniden yükseldi. Kontrol Hattı’nda yaşanan sıcak çatışmada 3 kişinin öldüğü bildirildi.

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    Haberler Dünya Son dakika: Hindistan ve Pakistan arasında sıcak çatışma: 3 kişi öldü!
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