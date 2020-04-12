Hindistan ve Pakistan birlikleri arasında Kontrol Hattı'nda tansiyon yeniden yükseldi. Kontrol Hattı'nda yaşanan sıcak çatışmada 3 kişinin öldüğü bildirildi.
Ayrıntılar geliyor...
Hindistan ve Pakistan birlikleri arasında Kontrol Hattı'nda tansiyon yeniden yükseldi. Kontrol Hattı'nda yaşanan sıcak çatışmada 3 kişinin öldüğü bildirildi.
Ayrıntılar geliyor...
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