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    • Dünya
    • 11.04.2020 Gazete
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    Eşiyle birlikte coronavirüsü yenen doktor turunçgilleri önerdi

    ’de yaşayan Dr. , eşiyle coronavirüsü yendi. Turunçgilleri önerdi: Sadece günde 5 portakal ve 2 greyfurt tükettim. şekilde vücudumun C vitaminine karşı arzusu vardı.

    Portakal hayatta kal
    'de yaşayan Dr. , eşiyle coronavirüsü yendi. Turunçgilleri önerdi: Sadece günde 5 portakal ve 2 greyfurt tükettim. şekilde vücudumun C vitaminine karşı arzusu vardı.

    ÇİFTE BAŞARI!
    Coronavirüs,     tüm dünyaya yayıldı. 'da yaşayan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Narter ve hukuk danışmanı eşi Ayşegül Yeşildağlar, kendilerini yatağa düşüren Covid-19'u anlattı.

    BÖYLE ATEŞ GÖRMEDİM
    Narter Yeşildağlar, "İlginç bir ateş, birdenbire çıkıyor ve hastalığın seyrinde hiç inmiyor. Çocukluğumdan beri böyle bir ateş görmedim. Ateş ortaya çıkıyor ve devam ediyor. Aldığınız nefesin yetmeyeceğinden endişe ediyorsunuz. Normalde benim bir akciğer problemim yok, sigara da içmiyorum. Bazı kişilerde görülen kadar değildi ama gerçekten de bir hava açlığı yaşadım. İlk 4-5 gün iştah kaybı oldu, ekmek dahil hiçbir şey yiyemedim" dedi





    HİÇBİR ŞEY YİYEMEDİM
    Hukuk danışmanı ise "5 gün hiç kendimi bilmeden yattım. Gece kabuslar görüyorsunuz, çok terliyorsunuz. Ağızda korkunç bir acılık oluyor, aynada kendinizi tanıyamıyorsunuz. Bu 5 gün boyunca su içtiğimi bile hatırlamıyorum. Hiçbir şeyi yiyip içemedim. Hiçbir temel ihtiyaç hissetmiyorsunuz"diye konuştu.

    C VİTAMİNİ ARSUZU
    Hastalığı     atlatmasında C vitamininin etkili olduğunu düşündüğünü aktaran Yeşildağlar, şöyle konuştu: "İyileşmeye başladığım 5 günden sonra eşimden bana portakal ve greyfurt almasını istedim. 5 portakalı, 2 greyfurtu arka arkaya yediğimde bile hiçbir şekilde mide rahatsızlığı hissetmedim. Sanki onları yedikçe iyileştiğimi hissettim. Vücutta inanılmaz bir şekilde C vitamine karşı arzu vardı."



    Narter ve Ayşegül Yeşildağlar, Coronavirüs'e karşı verdikleri savaşı kazandı.

    CANINI SIKMA LİMON SIK
    Gaziantep'te Yunus Balcı (35), Covid 19'u tam 8 günde kovdu. Şifayı limondan buldu. Kabuğuyla yedim. Çayla içtim. İnanılmaz şekilde faydasını gördüm. Herkese tavsiye ederim.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum


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