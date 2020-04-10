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    • 10.04.2020 07:47
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    Pentagon'dan 86 milyon dolarlık maske siparişi

    Savunma Bakanlığı (Pentagon) salgını nedeniyle büyük ihtiyaç duyulan maske tedariğini sağlayabilmek için Porto Rico merkezli bir şirketle 86 milyon dolarlık anlaşma imzaladı.

    Pentagon'dan 86 milyon dolarlık maske siparişi

    Savunma Bakanlığı (Pentagon) yeni tip (Kovid-19) salgınından dolayı tüm personeline maske takma zorunluluğu getirdikten sonra Porto Rico merkezli bir şirketle maske tedariki için 86 milyon dolarlık sözleşme yaptı.

    Yapılan açıklamada, tedarik edilecek maskelerin sayısı belirtilmezken ihalenin bedelinin 86 milyon dolar olması dikkati çekti.

    Tedarikin 31 Aralık'ta tamamlanacağı belirtilen açıklamada, maskelerin sadece askeri personelce kullanılacağı ifade edildi.

    ABD ordusunda 1 milyon 300 bin asker görev yapıyor.

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