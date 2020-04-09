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    • 09.04.2020 09:07
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    Son dakika: ABD'de sağlık sistemi çöktü! ’den maske ve sabun istediler

    Son dakika haberi... Koronavirüs salgınının yeni merkezi haline gelen ABD, Büyükelçiliği aracılığıyla ’ya gönderdiği listede sabun, maske ve ceset torbası gibi ürünler talep etti.

    ABD, Türkiye’den maske ve sabun istedi

    Koronavirüsle mücadele kapsamında bugüne kadar yardım isteyen 93 ülkenin 32'sine karşılık veren , yeni talepleri de almaya devam ediyor. Türkiye ile işbirliği yapmak isteyen ABD de büyükelçilik aracılığıyla ürün talep listesi gönderdi.



    Hürriyet'in haberine göre ABD'nin teklifinde sağlık malzemelerinin takas yöntemiyle tedarik edilebileceği de vurgulanırken listede ceset torbasından sabuna kadar pek çok ürün yer aldı. aracılığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ticaret Bakanlıklarına ulaşan ABD'nin listesinde şu ürünler var:



    "Yatak, N95 maske, eldiven, gözlük, ventilatör, mobil röntgen sistemi, antibiyotik, morfin, antiviral aşılar, alkol bazlı el ovma dezenfektanı, cerrahi sabun, klorid, ceset torbası, dezenfektan, ev izolasyonu i kitler, medikal tüpler, ölçülü solunum cihazı, oksijen yüz maskesi, tıbbi gaz, burun kanülü, laringoskop seti, galoş, tıbbi önlük ve örtü, cerrahi maske, anestezi makinesi, numune taşıma çantaları ve taşınabilir nabız ölçme makinesi."

    TAKAS YAPABİLİRİZ TEKLİFİ
    Salgınla mücadele kapsamında, mümkün olması halinde Türkiye'de kapasite fazlası bulunabilecek malzemelerin ABD tarafından satın alınabileceği belirtilirken, takas yönteminin de uygulanabileceği kaydedildi.

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