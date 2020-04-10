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    • Dünya
    • 10.04.2020 Gazete
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    Kediler tehlikede

     dergisi ""da bir , kedilere Coronavirüs bulaşma ihtimalinin köpeklerden çok daha olduğunu ortaya koydu. kedilerin solunum damlacıkları yoluyla birbirlerini de enfekte edebilecekleri belirtiliyor.

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