Kediler tehlikede

Bilim dergisi "Science"da yayımlanan bir araştırma, kedilere Coronavirüs bulaşma ihtimalinin köpeklerden çok daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Çalışmada kedilerin solunum damlacıkları yoluyla birbirlerini de enfekte edebilecekleri belirtiliyor.
Bilim dergisi "Science"da yayımlanan bir araştırma, kedilere Coronavirüs bulaşma ihtimalinin köpeklerden çok daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Çalışmada kedilerin solunum damlacıkları yoluyla birbirlerini de enfekte edebilecekleri belirtiliyor.
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