Microsoft'un patronu Bill Gates, Amerikan PBS kanalında açıklamalarda bulundu. Gates, coronavirüs salgınında en kötü ihtimali anlattı: Kabus 2021'e kadar sürecek!
Coronavirüs aşısının kullanıma sunulması asgari bir yıl sürecek. Aşı olmadan hiçbir şey normale dönmeyecek. Fazla sayıda insanın katılacağı etkinlikler artık yapılmayacak. Hayatın normale dönmesi 2021 sonbaharını bulacak.
Corona virüsünü çok önceden bildiği iddia edilen Bill Gates, geçtiğimiz günlerde 7 aşı fabrikası birden kuracağını açıklamıştı.
VİRÜS ÇIKMADAN UYARMIŞTI
Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Coronavirüs salgını ile ilgili tarih verdi: 2021 sonbaharında biter
Çin'de çıkan Coronavirüs tüm dünyanın kabusu oldu. Microsoft'un kurucusu Bill Gates, açıklamalarda bulundu. Henüz Coronavirüs salgını ortaya çıkmadan önce pandemi tehdidinin ciddiye alınıp hazırlık yapılması çağrısı yapan ve bu yöndeki çalışmalara destek sağlayan Bill Gates, hayatın normale dönmesinin 2021 sonbaharını bulacağını öngördü. Coronavirüs sonrasında hayatın nasıl olacağını anlamak için Çin'in iyi bir örnek olduğunu dile getiren Gates, "Çin'de insanlar işe geri dönmeye başladı ama maske takmak zorundalar. Sokaktaki insanların vücut sıcaklığı sürekli kontrol ediliyor. Büyük spor etkinlikleri yapmıyorlar. Çocukların hastalığı ne kadar yaydığı önümüzdeki dönemde daha net anlaşılacak" dedi.
Coronavirüs aşısının kullanıma sunulması asgari bir yıl sürecek. Aşı olmadan hiçbir şey normale dönmeyecek. Fazla sayıda insanın katılacağı etkinlikler artık yapılmayacak. Hayatın normale dönmesi 2021 sonbaharını bulacak.
Corona virüsünü çok önceden bildiği iddia edilen Bill Gates, geçtiğimiz günlerde 7 aşı fabrikası birden kuracağını açıklamıştı.
VİRÜS ÇIKMADAN UYARMIŞTI
Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Coronavirüs salgını ile ilgili tarih verdi: 2021 sonbaharında biter
Çin'de çıkan Coronavirüs tüm dünyanın kabusu oldu. Microsoft'un kurucusu Bill Gates, açıklamalarda bulundu. Henüz Coronavirüs salgını ortaya çıkmadan önce pandemi tehdidinin ciddiye alınıp hazırlık yapılması çağrısı yapan ve bu yöndeki çalışmalara destek sağlayan Bill Gates, hayatın normale dönmesinin 2021 sonbaharını bulacağını öngördü. Coronavirüs sonrasında hayatın nasıl olacağını anlamak için Çin'in iyi bir örnek olduğunu dile getiren Gates, "Çin'de insanlar işe geri dönmeye başladı ama maske takmak zorundalar. Sokaktaki insanların vücut sıcaklığı sürekli kontrol ediliyor. Büyük spor etkinlikleri yapmıyorlar. Çocukların hastalığı ne kadar yaydığı önümüzdeki dönemde daha net anlaşılacak" dedi.
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