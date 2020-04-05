Bill Gates Kovid-19 aşısı için harekete geçti

Corona'nın aşısını bulmak için Microsoft'un kurucusu Bill Gates de harekete geçti. ABD'li işadamının 7 Coronavirüs aşısı için yeni fabrikalara milyar dolarlık finansman sağlayacağı belirtildi. Gates, 18 ayda geliştirileceğini düşündüğü aşının, en iyi versiyonuna ulaşmak isteğini belirtti.
100 MİLYON DOLAR BAĞIŞLADI
Bill ve eşi Melinda'nın kurucusu olduğu Bill&Melinda Gates Vakfı, Corona tedavisi için 100 miylon dolar bağışlamıştı.
100 MİLYON DOLAR BAĞIŞLADI
Bill ve eşi Melinda'nın kurucusu olduğu Bill&Melinda Gates Vakfı, Corona tedavisi için 100 miylon dolar bağışlamıştı.
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