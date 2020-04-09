Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 Nisan koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

Koca Twitter üzerinden yaptığı açıklamasında, "Hastalarımızdan 296'sı daha şifa buldu. Taburcu olan toplam hasta sayımız 2.142'ye ulaştı. Günlük 30.000 test hedefimize ulaşmak üzereyiz. Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Evde kalalım." ifadelerine yer verdi.

2.142 HASTA TABURCU OLDU

Koca'nın açıkladığı verilere göre, 9 Nisan 2020 tarihinde açıklanan yeni vaka sayısı 4.056, vefat sayısı 96 oldu. Toplam vaka sayısı 42.282 olurken, toplam vefat sayısı 908'e yükseldi. Taburcu olan toplam hasta sayısı ise 2.142'ye ulaştı.

Hastalarımızdan 296'sı daha şifa buldu. Taburcu olan toplam hasta sayımız 2.142'ye ulaştı. Günlük 30.000 test hedefimize ulaşmak üzereyiz. Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Evde kalalım.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/5BNqcJGzAp — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 9, 2020

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