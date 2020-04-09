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    • Dünya
    • 09.04.2020 18:18
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    • 09.04.2020 18:39
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    Son dakika: Dünya genelinde ten ölenlerin sayısı 90 bini aştı

    Son dakika haberine göre, dünya genelinde yeni tip salgınında ölenlerin sayısı 90 bini aştı. Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 17 bin 669 kişinin hayatını kaybettiği 'da meydana geldi.

    Ölü sayısı 90 bini aştı!

    'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan e ilişkin son rakamlar belli oldu.

    ÖLÜ SAYISI 90 BİNİ AŞTI
    Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 90 bin 11'e, vaka sayısı 1 milyon 539 bin 424'e ulaştı.

    EN FAZLA CAN KAYBI İTALYA'DA MEYDANA GELDİ
    Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 17 bin 669 kişinin hayatını kaybettiği 'da meydana geldi. Bu ülkeyi 15 bin 238 can kaybıyla , 14 bin 865 ile ABD, 10 bin 869 ile Fransa, 7 bin 97 ile İngiltere ve 4 bin 110 ile takip etti.

    Salgının ortaya çıktığı Çin'de de 3 bin 335 kişi hayatını kaybetti.

    200 ÜLKE VE BÖLGEYE YAYILDI
    Yeni tip koronavirüs nedeniyle 'da 2 bin 523 kişi yaşamını yitirdi, 1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler 2 bin 396 can kaybıyla ve 2 bin 349 ölümle oldu.

    Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, şu ana dek 200 ülke ve bölgeye yayıldı.

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