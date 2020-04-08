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    • Dünya
    • 08.04.2020 22:18
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    • 08.04.2020 22:18
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    Son dakika: 'da ın sınırılandırma süresi yeniden uzatıldı

    Son dakika haberine göre, 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 15 Nisan'da sona ereceği açıklanan ın, zorunlu haller dışında sınırlandırma süresinin yeniden uzatıldığı bildirildi.

    Fransa'dan flaş Kovid-19 kararı

    'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 15 Nisan'da sona ereceği açıklanan ın, zorunlu haller dışında sınırlandırma süresinin yeniden uzatıldığı bildirildi.

    'ndan yapılan açıklamaya göre, 15 Nisan'da sona ereceği açıklanan serbest dolaşımı zorunlu haller dışında sınırlandırma süresinin uzatıldığı belirtildi.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, pazartesi günü söz konusu sınırlandırmanın ne zamana kadar uzatılacağı ve Kovid-19'a ilişkin alınacak tedbirleri açıklayacağı kaydedildi.

    Başbakan Edouard Philippe, 27 Mart'ta yaptığı açıklamada, 17 Mart'ta başlayan serbest dolaşımı sınırlandırma süresinin 15 Nisan'a kadar uzatıldığını bildirmişti.

    Fransa'da alınan tedbirler kapsamında halk sadece işe gitmek, zaruri market ihtiyaçlarını karşılamak, acil durumlarda eczane veya hastaneye gitmek ve evin 1 kilometre etrafında tek başına 1 saat süreyle yürüyüş için sokağa çıkabiliyor.

    İnsanların dışarı çıkarken İçişleri Bakanlığının sitesinden temin ettikleri ve mazeretlerini bildiren belgeyi yanlarında bulundurmaları ve kontrol durumunda polise göstermeleri gerekiyor. Bu kurala uymayanlara 150 avro ve 15 günde kuralı 2 kez ihlal edenlere 200 avro para cezası uygulanıyor, bir ayda 4 kez ihlal edenlere ise 3 bin 750 avro para cezası yanında 6 aya kadar hapis cezası veriliyor.Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 869'a, vaka sayısı ise 112 bin 950'ye yükselmişti.


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